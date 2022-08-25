شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يفوز على حرس الحدود 2/1 استعداداً لدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا على حرس الحدود بهدفين لهدف خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير بالقاهرة.

انتهت المباراة بفوز ابناء السيد البدوي بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن إستعدادًات الفريقين لخوض الموسم الجديد خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن طنطا يستعد لبداية الموسم الجديد والمشاركة في الدوري الممتاز "ب" بمجموعة بحري، تحت قيادة فنية للمدير الفني عمرو أنور نجم الأهلي السابق.

ويعُد هذا اللقاء هو الثالث الودي للفريق الطنطاوي، خلال هذة الفترة من أجل الإستعداد للموسم الجديد، حيث خاض ابناء السيد البدوي مباراة ودية أولي ضد مركز شباب قطور، ثم لقاء اخر ضد الأعلاميين، وأختتم الفريق الطنطاوي ودياته بمواجهة الحدود.