شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيم عادل ورمضان صبحي أبرز الغيابات..تعرف على قائمة بيراميدز لـ سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار مواجهات الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا في التاسعة من مساء الجمعة، على استاد الجبل الأخضر في إطار مواجهات الجولة ٣٣ من الدوري الممتاز.

ويغيب ابراهيم عادل نجم الفريق عن مباراة بيراميدز وسيراميكا للأصابة ومعه أكثر من لاعب أخر لنفس السبب أبرزهم ، رمضان صبحي وشريف إكرامي بجانب إيقاف البوركيني إبراهيم توريه بسبب الإيقاف بخلاف غياب أحمد فتحي "قرار فني"، وايرك تراوري.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر - أحمد فوزي

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - محمود وادي