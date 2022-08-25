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شابات السلة يحققن الفوز الأول بكأس العالم أمام منغوليا

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شابات كرة السلة على نظيره منغوليا بنتيجة 17/21 فى ثالث مباريات كأس العالم التى تقام بالمجر، ويعد هذا الفوز هو الأول للاعبات حيث خسرن أمس أمام امريكا واوكرانيا  فى أول أيام البطولة. 

 

ويمثل منتخب مصر للشابات كل من جنا إيهاب الألفى، أيتن إيهاب إسماعيل، تمارا نادر السيد، مايا سيد فضل، والمدير الفني أحمد جمعة.

 

ويتواجد منتخب الشابات فى المجموعة الرابعة رفقة كل من أوكرانيا ومانغوليا وقيرجستان وأمريكا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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