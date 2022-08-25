شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا ( مواجهات نارية) والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أقيمت مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، في إسطنبول.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية، أبرزها المواجهة الثأرية المنتظرة بين برشلونة وبايرن ميونيخ.

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022/2023



المجموعة الأولى

- أياكس أمستردام

- ليفربول

- نابولي

- رينجرز

المجموعة الثانية

- بورتو

- أتلتيكو مدريد

- باير ليفركوزن

- كلوب بروج

المجموعة الثالثة

- بايرن ميونخ

- برشلونة

- إنتر ميلان

- فيكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة

- آينتراخت فرانكفورت

- توتنهام

- سبورتنج لشبونة

- مارسيليا

المجموعة الخامسة

- ميلان

- تشيلسي

- سالزبورج

- دينامو زغرب

المجموعة السادسة

- ريال مدريد

- لايبزج

- شاختار دونيتسك

- سيلتيك

المجموعة السابعة

- مانشستر سيتي

- إشبيلية

- بوروسيا دورتموند

- كوبنهاجن

المجموعة الثامنة

- باريس سان جيرمان

- يوفنتوس

- بنفيكا

- مكابي حيفا