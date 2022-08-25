شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج نارية.. تعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أقيمت اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجارى قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، في الموسم الكروى الجديد وقد أسفرت عن مواجهات نارية وقوية للغاية.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية أبرزهم برشلونة وبايرن ميونخ في مشهد متكرر للموسم الثاني على التوالي، وجاءت القرعة بالكامل على النحو التالي:

المجموعة الأولى: أياكس أمستردام – ليفربول – نابولي – رينجرز

المجموعة الثانية: بورتو – أتلتيكو مدريد – بايرن ليفركوزن – كلوب بروج

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ – برشلونة – إنتر ميلان – فيكتوريا بي

المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت – توتنهام – سبورتينج – اوليمبيك – مارسيليا

المجموعة الخامسة: ميلان – تشيلسي – ريد بول سالزبورج – دينامو زغرب

المجموعة السادسة: ريال مدريد- لايبزيج- شاختار دونتسيك- سيلتيك

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي- إشبيلية- بروسيا دورتموند- كوبنهاجن

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان- يوفنتوس- بنفيكا- مكابي حيفا

مواعيد مباريات دور المجموعات من البطولة

الجولة الأولى: 6 و7 سبتمبر

الجولة الثانية: 13 و14 سبتمبر

الجولة الثالثة: 4 و5 أكتوبر

الجولة الرابعة: 11 و12 أكتوبر

الجولة الخامسة: 25 و26 أكتوبر

الجولة السادسة: 1 أو 2 نوفمبر