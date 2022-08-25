شكرا لقرائتكم خبر عن العقدة الأزلية مستمرة.. برشلونة تقع فى مجموعة نارية بقرعة الأبطال ويصطدم بالبايرن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا منذ قليل والمقامة فى مدينة إسطنبول بتركيا عن وقوع برشلونة الإسباني فى مجموعة نارية، حيث وقع الفريق الكتالوني بالمجموعة الثالثة رفقة بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى فيكتوريا بليزن.

وشهدت القرعة مواجهة متكررة خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما أن الفريق الكتالوني أصطدم باليارن فى نسختين سابقتين خلال الأعوام الثالثة الماضية، فى حين يظل عالقًا فى الأذهان النتيجة الكارثية التي تلاقها الفريق أمام الكبير البافاري بثمانية مقابل هدافين فى لشبونة موسم 2020.



تفائل ألماني كبير بالقرعة وسط قلق أسباني

ويري كلا الفريقين القرعة بشكل مختلف، حيث سادة سعادة كبير للجماهير البافارية بنتيجة القرعة رغم صعوبتها، إضافة إلى أن الفريق الكتالوني قدم مريكاتو صيفي ضخم، ولكن يظل الجانب الألماني يؤمن بحظوظه القوة بهذه المجموعة.

فى المقابل تلقي محبي الفريق الكتالوني القرعة بصدمة كبيرة، حيث أن الجميع كان يمني النفس الإبتعاد عن مواجهة البايرن فى الصيف الحالي، ولكن جاءت القرعة مشابهة للأعوام الأخيرة للفريق بدوري أبطال أوروبا، بعدما أكتفي الفريق بالمشاركة فى اليورباليج خلال الموسم المنقضي قبل أن يودع البطولة من الدور ربع النهائي.



تشافي هرنانديز يرفع راية التحدي أمام البايرن

ومن جانبه أكد المدرب الأسباني تشافي هرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، أن القرعة صعبة بكل تأكيد وجميع الفرق لدبها حظوظ فى التأهل، ولكن شدد على ثقته الكبيرة فى لاعبيه على تجاوز دور المجموعات والمضي قدمًا فى البطولة.