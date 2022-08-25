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الامارات | "العميد" يطلق هويته الجديدة بشعار النصر (فيديو)

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر عن إطلاق شعاره الجديد والذي يحمل هوية لبداية حقبة جديدة من تاريخ النادي الأقدم في الإمارات، وذلك بتغيير تصميم شعار النادي، بشكل استاد النصر القديم، مع وجود كلمة النصر في وسط الشعار مع تواجد حرف "V "، والذي يشير إلى كلمة الانتصار، إضافة إلى عام تأسيس النادي 1945 وكلمة دبي.

وأعلن النادي ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير، عن طريق نشر فيديو يحكي تاريخ النادي منذ البداية وتسجيل صوتي وتواجد عدد كبير من لاعبي النادي في مختلف الرياضات، كناية عن أن النادي مكان لكافة الرياضات منذ النشأة مع تواجد عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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