برشلونة يصطدم بالبايرن.. ومجموعة متوازنة لليفربول.. تفاصيل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت، مساء الخميس، في مدينة إسطنبول التركية، عن وقوع بايرن ميونخ الألماني ضد برشلونة الإسباني، في المجموعة الثالثة، فيما اصطدام ليفربول بأياكس ونابولي في المجموعة الأولى.

وفيما يلي مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/023

المجموعة الأولى: أياكس- ليفربول- نابولي- رينجرز

المجموعة الثانية: بورتو- أتليتكو مدريد- باير ليفركوزن- كلوب بروج

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ- برشلونة- إنتر ميلان- فيكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة: إنتراخت فرانكفورت- توتنام- سبورتنج لشبونة- مارسيليا

المجموعة الخامسة: ميلان- تشيلسي- سالزبورج- دينامو زغرب

المجموعة السادسة: ريال مدريد- لايبزيج- شاختار دونتسيك- سيلتيك

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي- إشبيلية- بروسيا دورتموند- كوبنهاجن

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان- يوفنتوس- بنفيكا- مكابي حيفا

ويتأهل للأدوار الإقصائية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، على أن ينتقل صاحب المرتبة الثالثة إلى بطولة الدوري الأوروبي، فيما يودع متذيل الترتيب المنافسات القارية.

ووفقًا لما صدر عن الإتحاد الأوروبي "يويفا"، فإنه من المقرر أن ينطلق دور المجموعات يوم 6 سبتمبر المقبل، على أن تقام منافسات دور الـ16 في 14 فبراير 2023، ثم ربع النهائي في 11 أبريل، ونصف النهائي في 9 مايو.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يومي 6 و7 سبتمبر المقبلين، والثانية يومي 13 و14 من الشهر نفسه، فيما تقام الجولات الثالثة والرابعة والخامسة أيام 4 و5 و11 و12 و25 و26 من شهر أكتوبر، وأخيرا الجولة السادسة يومي 1 و2 نوفمبر.