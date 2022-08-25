شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي..تدريبات فنية وتكتيكية استعداداً لمواجهة أنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ركز الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية خلال المران الذى أقيم مساء اليوم ،الخميس، فى إطار إستعداداته لمواجهة إنبي ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الدراويش، ضيفًا على الفريق البترولي يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب المقاولون العرب، فى إطار الجولة الـ 33 من عمر المسابقة المحلية.

فى حين أدي لاعبيه الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة إيسترن كومباني الأخيرة، تدريبات استشفائية حتى لا يتعرضون للإجهاد نظرًا لضغط المباريات فى الفترة الحالية.

ويواصل الإسماعيلي معسكره المغلق فى الوقت الحالي داخل مقر إقامة الفريق بفندق النادي تحضيرا للمباراتين المتبقيتين بمسابقة الدوري، وذلك ضد إنبي وطلائع الجيش.