شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يدرس الاعتذار عن تدريب إنبى ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر داخل نادي إنبي حقيقة معاناة البرتغالى جورفان فييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من "دوّار" واعتذاره عن المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الأهلى التي أقيمت بالأمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام وأنتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن فييرا رفض حضور المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الأهلى بسبب شعوره بالحرج من تراجع أداء الفريق البترولى خلال الفترة الماضية لافتا إلى أن أحد الأشخاص افتعل أمر "الدوار" حتى لا يتعرض الفريق البترولى للغرامة.

واشار المصدر الي ان فييرا يدرس الاعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق البترولى خصوصا في ظل النتائج السلبية التي عانى منها الفريق البترولى معه حيث لم يحقق الفوز سوى في مباراتين من أصل 10 لقاءات بالدورى العام وتلقى 5 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.

ويحتل إنبى المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدورى المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بعد أن خاض 32 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة بينما تلقى الهزيمة في 11 مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكهم 38 هدفا.