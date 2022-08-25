شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كمال: حققت أهدافى من معسكر منتخب الكرة النسائية الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية ارتياحه لمستوى اللاعبات خلال المعسكر التدريبي الأخير، بالإضافة إلى الاستقرار على بعض الأسماء التي سيتم ضمها للقوام الأساسى للمنتخب في الفترة المقبلة.

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية أن انضمام سارة سيلجيدو المحترفة بصفوف فريق ريال سرقسطة الاسباني سيمثل إضافة كبيرة للمنتخب، في ظل الإمكانيات الفنية والبدنية العالية التي تتمتع بها اللاعبة، وأنها ستكون من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في المباريات المقبلة.

ويقوم كمال بمتابعة أكثر من لاعبة مصرية فى عدد من الدوريات الخارجية، لانتقاء العناصر المناسبة والتواصل معها لضمها إلى منتخب مصر في المستقبل.

كما طلب المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية من الجهاز الإدارى المعاون له توفير مباريات تجريبية قوية، مع بعض المنتخبات العربية والإفريقية، في الأجندة الدولية المقبلة، للوقوف على مستوى جميع لاعبات المنتخب.