شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفتقد خدمات محمود عبد العزيز لنهاية الموسم بعد عقوبة الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق المقاولون العرب، خدمات محمود عبد العزيز لاعب وسط ذئاب الجبل، لنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد قرار رابطة الأندية المصرية، بإيقاف اللاعب لمدة مباراتين بعد طرده في اللقاء الماضي أمام فاركو بالدوري.

ويغيب محمود عبد العزيز عن المقاولون العرب في مباراتي، الاتحاد السكندري بالجولة 33 والمصري في الجولة 34.

ويدخل اليوم الخميس فريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، معسكرا مغلقا بمدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويدخل المقاولون العرب مباراة الاتحاد بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الثمين الذي حققه الثلاثاء الماضي على حساب فاركو بهدفين نظيفين رغم اللعب بعشرة لاعبين بعد طرد محمود عبد العزيز لاعب المقاولون في الشوط الأول.

وشدد شوقي غريب على أهمية الفوز لتأكيد بقاء ذئاب الجبل في الدوري العام، في ظل المنافسة القوية مع الجونة وإيسترن كومباني على المركز الخامس عشر.

ويحتل المقاولون المركز الخامس عشر بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 32 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز ذئاب الجبل في 6 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا أخر.