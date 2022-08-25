شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يدرس الزمالك من بوابة الاتحاد قبل مواجهة الجولة 33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، بالمباريات السابقة لنادي الزمالك في الدوري العام، وأخرها مباراة الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض، قبل مواجهة الجولة 33.

ويختتم اليوم الخميس، النادي المصري بقيادة حسام حسن مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة، على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام.

وحذر حسام حسن، لاعبي المصري من ارتكاب الأخطاء داخل منطقة الجزاء أو على حدودها، خاصة وأن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين في استغلال تلك الفرص لإحراز الأهداف، مشددا على أهمية استعادة نغمة الانتصارات لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري.

ويحتل النادى المصرى المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 هدفاً أيضاً.

وكان النادي المصري قد تعادل في مباراته الماضية أمام البنك الأهلي بهدفين لكل فريق، في لقاء الجولة 31، والذي شهد إثارة كبيرة حيث تقدم البنك الأهلي بهدفين نظيفين، قبل أن يعود المصري ويتعادل في الدقيقة الأخيرة.