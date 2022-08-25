شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يؤكد جاهزيته للمشاركة مع فيوتشر أمام الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية سعد الدين سمير قائد فريق فيوتشر، للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الجونة، والمقرر إقامتها غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها ستاد خالد بشارة.

وكان سعد سمير قد غاب عن فيوتشر في أخر لقائين بالدوري، بعد تعرضه لإصابة بكدمة في القدم حيث خضع سعد سمير لجلسات علاج طبيعي واستشفاء.

ووصل فريق فيوتشر قبل قليل إلى مطار الغردقة، وذلك استعداداً للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعداداً للقاء المرتقب.

ورفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 53 فى جدول مسابقة الدورى العام، بعد الفوز الثمين الذى حققه على حساب بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 32، وفاز فيوتشر فى 15 مباراة بالدورى، وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 47 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

من جانبه أكد على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، أنه لن يفرط النادى فى أى لاعب يحتاجه نظرا للارتباطات التى تنتظره فى الموسم المقبلة وتحقيق طموحاته، مؤكداً أن تجميع فريق وعمل هوية له من أصعب الأشياء على المدير الفني، خاصة في ظل المنافسة القوية، بالإضافة إلى تغيير عقلية اللاعبين من لاعب عادي إلى لاعب يفكر في تحقيق البطولة.