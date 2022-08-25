رسميًا.. كريم بنزيما يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الخميس، فوز الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم "2021-2022".

وكشف "يويفا" عن جوائز الأفضل في أوروبا على هامش سحب مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم الجديد 2022-2023.

وحصل بنزيما على جائزة الأفضل في أوروبا بعدما تفوق على زميله البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتوج المهاجم الفرنسي بجائزة بـ4 بطولات مع الريال وهم الدوري الإسباني والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وحصد بنزيما على جائزة هدافي الدوري الإسباني (27 هدفا)، ودوري أبطال أوروبا (15 هدفا).

وكان الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول خرج من القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الأفضل في أوروبا، بعدما جاء في المركز السابع بترتيب اللاعبين.

أفضل لاعبة في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الخميس، فوز أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا لموسم "2021-2022".

وتفوقت أليكسيا على الإنجليزية بيث ميد لاعبة أرسنال الإنجليزي، والألمانية لينا أوبردورف لاعبة خط وسط فولفسبورج الألماني.