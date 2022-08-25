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الأفضل في أوروبا.. أنشيلوتي يتفوق على كلوب وجوارديولا رسميًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الخميس، فوز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بجائزة بجائزة مدرب في أوروبا لموسم "2021-2022".

وكشف "يويفا" عن جوائز الأفضل في أوروبا على هامش سحب مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم الجديد 2022-2023.

وحصل أنشيلوتي على جائزة الأفضل في أوروبا بعدما تفوق على الألماني يورجن كلوب مدرب والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وقاد المدرب الإيطالي فريقه للفوز بـ4 بطولات في الموسم الماضي وهم والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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