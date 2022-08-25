الأهلي يفقد خدمات لاعبه لنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - يفقد الأهلي جهود لاعب الوسط أحمد نبيل كوكا، لنهاية الموسم بداعي الإصابة.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي إن كوكا عاد من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية وانتظم في التدريبات الجماعية بناءً علي رؤية أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي.

وأضاف: "كوكا كان من المفترض أن يكون لائقا للمشاركة في المباريات قبل أحمد عبد القادر، لكنه لم يظهر في أي قائمة رئيسية مما أثار دهشة الجميع".

وأتم: "كوكا شعر بالآم جديدة في الخلفية، ليتأكد غيابه لنهاية الموسم، ويلحق بالمصابين بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وحسين الشحات وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية".

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، بعد غد السبت، في الجولة 33 (قبل الأخيرة) من منافسات الدوري المصري.