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فحص طبي يحدد موقف مدافع الإسماعيلي من إجراء جراحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - قرر نادي الإسماعيلي عرض مدافعه الشاب محمد نصر، على الدكتور أحمد رزق أخصائي واستشاري العظام، للوقوف على مدى حاجته لإجراء جراحة في الترقوة من عدمها.

ومن المقرر أن يخضع محمد نصر للفحص بأحد المستشفيات بالقاهرة، يوم السبت المقبل.

وكان اللاعب قد أصيب في الترقوة بعد التحام مع أحد لاعبي فريق إيسترن كومباني خلال المواجهة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات ، وعلى إثرها تم استبداله قبل أن يُنقل للمستشفى للخضوع لعدد من الفحوصات الطبية اللازمة.

ونجح نصر في تثبيت أقدامه مع الفريق، حيث حجز مكانا بالتشكيل الأساسي للدراويش هذا الموسم.

ويعاني دفاع الإسماعيلي من لعنة الإصابات، حيث أصيب باهر المحمدي في العضلة الضامة، ومحمد عمار بقطع في الرباط الصليبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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