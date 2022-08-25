قرعة المجموعات بدوري الأبطال.. مباريات متوسطة لليفربول.. ومجموعتين ناريتين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أُقيمت مساء اليوم الخميس مراسم قرعة دور المجموعات للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وتم تقسيم الـ 32 ناديًا إلى ثمانِ مجموعات على أن يتأهل أول وثانِ كل مجموعة إلى ثمن النهائي بينما ينتقل صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي.

وشهدت القرعة وقوع ليفربول رفقة مجموعة متوسط تضم: أياكس الهولندي ونابولي الإيطال ورينجرز الاسكلتندي، فيما أسفرت عن مجموعتين ناريين فتضم المجموعة الثالثة بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي وكذلك المجموعة الثامنة التي تضم باريس سان جيرمان الفرنسي ويفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي

وجاءت المجموعات بحسب القرعة الجارية كالتالي:

المجموعة الأولى: أياكس الهولندي - ليفربول الإنجليزي ـ نابولي الإيطالي ـ رينجرز الاسكلتندي

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي - أتليتكو مدريد الإسباني ـ بايرن ليفركوزن الألماني ـ كلوب بروج البلجيكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني ـ برشلونة الإسباني ـ إنتر ميلان الإيطالي ـ فيكتوريا بلزن التشيكي

المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت الألماني ـ توتنهام الإنجليزي ـ سبورتنج لشبونة البرتغالي ـ أولمبيك مارسليا الفرنسي

المجموعة الخامسة: ميلان الإيطالي ـ تشيلسي الإنجليزي ـ سالزبورج النمساوي ـ دينامو زغرب.

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني ـ لايبزيج الألماني ـ شاختار دونستك الأوكراني ـ سيلتك الأسكتلندي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي ـ إشبيلية الإسباني ـ بوروسيا دورتموند الألماني ـ كوبنهاجن الدنماركي

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان الفرنسي ـ يوفينتوس الإيطالي ـ بنفيكا البرتغالي ـ مكابي حيفا

وجاء تصنيف الفرق التي ستتواجد بالقرعة كالتالي:

التصنيف الأول: ريال مدريد - إنتراخت فرانكفورت - مانشستر سيتي - ميلان - بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - بورتو - أياكس.

التصنيف الثاني: ليفربول - برشلونة - تشيلسي - يوفنتوس - إشبيلية - أتليتكو مدريد - إشبيلية - لايبزيج - توتنام.

التصنيف الثالث: بوروسيا دورتموند - ريد بل سالزبورج - إنتر ميلان - نابولي - شاختار دونيتسك - بنفيكا - سبورتنج لشبونة - باير ليفركوزن.

التصنيف الرابع: رينجرز - دينامو زغرب - مارسيليا - كوبنهاجن - كلوب بروج - سيلتيك - فيكتوريا بلزن - ماكابي حيفا.

مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا:

الجولة الأولى: 6-7 سبتمبر.

الجولة الثانية: 13-14 سبتمبر.

الجولة الثالثة: 4-5 أكتوبر.

الجولة الرابعة: 11-12 أكتوبر.

الجولة الخامسة: 25-26 أكتوبر.

الجولة السادسة: 1-2 نوفمبر.

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