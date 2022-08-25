لأول مرة في تاريخه.. كريستيانو قريب من الغياب عن دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

تشهد قرعة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الخميس، حدثًا غريبًا لا يتكرر كثيرًا، بالنسبة لعشاق ومحبي كرة القدم يخص البرتغالي كريستيانو رونالد لاعب مانشستر يونايتد.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، البطولة القارية الأهم على صعيد الأندية، في اسطنبول في 10 يونيو من العام المقبل 2023 على ملعب أتاتورك الأولمبي.

ويغيب كرستيانو رونالدو، عن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد احتلال مانشستر يونايتد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي وبالتالي لم يستطع التأهل.

وتشهد بطولة دوري أبطال أوروبا، غياب كرسيتانو رونالدو للمرة الأولى في تاريخه، منذ أن بدأ في ناشئي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

حتى موسم 2002-2003 عندما كان رونالدو ناشئ لعب مع فريقه مباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى دوري الأبطال، ضد إنتر ميلان، ولكن الفريق البرتغالي فشل في التأهل، واضطر للعب في كأس الاتحاد الأوروبي.

ويأتي رونالدو في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ برصيد 150 هدفًا، ويعد النجم البرتغالي من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم بفضل أرقامه القياسية وأهدافه الحاسمة، وتتويجه بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية، خلال السنوات الماضية.

وتوج كرستيانو رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا خمسة مرات، طوال تاريخه، أربعة منهم مع ريال مدريد، وواحدة مع مانشستر يونايتد.

وشارك كريستيانو رونالدو في 199 مباراة في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 150 هدف، وصنع 53.

ولازال هناك عدة أيام أمام رونالدو لحسم مصيره، قبل غلق بابا الانتقالات الصيفية، ومن الممكن أن ينتقل لأحد الأندية المشاركة في دوري الأبطال.

وتوج ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي، بعد تغلبه على ليفربول بنتيجة (1-0)، ليعزز رقمه التاريخي في البطولة إلى اللقب رقم 14 في تاريخ النادي الملكي.

وتأهل 32 فريقا إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بواقع 26 فريقا تأهلوا بشكل مباشر، بالإضافة إلى 6 فرق من المرحلة الفاصلة... تفاصيل القرعة