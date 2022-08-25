رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش غاضباً

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي أمير هشام، أن ظهور البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل غاضب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إنبي، يأتي بسبب تسريب أنباء إقالته.

وأوضح هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM، أن سواريش يعلم أن أيامه باتت معدودة داخل التتش واكتفى بأن يطرح أسباب تراجع الفريق.

وتابع: "المدرب رفض تلقي الأسئلة من الصحفيين، وأكد أنه جاء في وقت صعب والفريق يخوض مبارياته بالناشئين وكثرة الإصابات وتلاحم المباريات".

رحيل البرتغالي ريكاردو

واستقر مجلس إدارة الأهلي علي رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الحالي في 30 أغسطس الجاري.

ورفض محمود الخطيب رئيس النادي بقاء سواريش، خاصة مع عدم تقديمه لأي شئ في الفترة الحالية يدل علي أنه يستحق البقاء في قيادة الفريق الأحمر.

ويتضمن تعاقد الأهلي أنه يحق له 3 شهور كشرط جزائي حال إقالته ولكن بدءاً من الموسم الجديد وبالتالي فأنه مع رحيله في الأول من سبتمبر المقبل لن يحصل علي أي مقابل مادي ، ولكن دون شك فأن الإدارة الحمراء سوف تتفاوض وتمنحه شهر من راتبه.