شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يشكر وفاق سطيف ويرحب بالجزائري دغموم : "نسر جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الحساب الرسمي للنادي المصري عبر تويتر، رسالة شكر إلى إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري، بعد موافقتها على انتقال عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق إلى النادي البورسعيدي، وكتب حساب المصري: شكرًا لإدارة نادي وفاق سطيف الجزائري الشقيق ، ومرحبا بنجمنا القادم عبد الرحيم دغموم نسرًا جديدًا يرفرف في سماء بورسعيد الباسلة.

وأعلن الحساب الرسمي لفريق وفاق سطيف رحيل دغموم إلى المصري وكتب: يعلن نادي وفاق سطيف عن التوصل الى اتفاق لانتقال اللاعب عبد الرحيم دغموم إلى النادي المصري البورسعيدي، كما تتقدم إدارة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه للفريق و تتمنى له التوفيق في مشواره الكروي.



المصري يشكر

وسدد مسؤولو النادي المصري، الشرط الجزائي المدون فى عقد اللاعب عبد الرحيم دغموم المقدر ب277 ألف دولار، في عقد اللاعب الجزائري مع ناديه السابق وفاق سطيف، وذلك بعدما وقع اللاعب على عقود انتقاله إلى المصري لمدة 3 مواسم مقبلة.

ويلعب دغموم في وسط الملعب، وشارك صاحب الـ 23 عاماً في 11 مباراة مع فريقه، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا، كما شارك في 27 مباراة بالدوري الجزائري الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 6.