شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتأكد من حاجه مدافعه الشاب لتدخل جراحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض محمد نصر قلب دفاع الإسماعيلى، على الدكتور أحمد رزق أخصائي وإستشاري العظام بأحد المستشفيات بالقاهرة يوم السبت المقبل للوقوف على مدى حاجته لإجراء جراحة في الترقوة من عدمها.

وكان اللاعب قد أصيب في الترقوة على خلفية الإلتحام مع أحد لاعبي فريق إيسترن كومباني خلال المواجهة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الدوري العام، وعلى إثرها تم إستبداله قبل أن ينقل للمستشفي للخضوع لعدد من الفحوصات الطبية اللازمة.

ونجح ” نصر ” في تثبيت أقدامه مع الفريق بإعتباره أحد العناصر الأساسية للدراويش هذا الموسم.

وضربت الإصابات الخط الدفاعي للفريق بعد إصابة باهر المحمدي في العضلة الضامة بجانب محمد نصر فضلاً عن محمد عمار بقطع في الرباط الصليبي منذ بداية هذا الموسم.