شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبة يجتمع مع لاعبي منتخب الناشئين قبل مواجهة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006، جلسة مع اللاعبين اليوم بمقر فندق الإقامة للحديث عن مباراة أمس أمام السعودية في الجولة الأولى لمنافسات الدور الأول ببطولة كأس العرب المقامة حاليا في الجزائر، التي انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

قال وهبة للاعبين إنه لابد من إغلاق ملف مباراة السعودية، ولكن في نفس الوقت هناك بعض الملاحظات على الأداء يجب الوقوف عليها ومعالجتها منعا لتكرارها في المباراة المقبلة أمام لبنان السبت المقبل.

أضاف وهبة أن هناك بعض الأخطاء المتكررة من بعض اللاعبين، وهو ما يسعى مع جهازه المعاون للقضاء عليها لتحقيق أقصى استفادة من المشاركة في بطولة كأس العرب التي تعتبر تجربة قوية استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الجزائر أيضا خلال شهر نوفمبر المقبل.

شدد المدير الفني أنه يجب على جميع اللاعبين التركيز الشديد في الفترة الحالية واستغلال هذه المباريات للوصول لأفضل مستوى قبل التصفيات الأفريقية، محذرا من التهاون في أي مباراة أو الاطمئنان لحجز مكان في تشكيل المنتخب.

وتلى اجتماع المدير الفني مع اللاعبين، جلسة مع أعضاء الجهاز الفني والإداري لمناقشة ترتيبات المباراة المقبلة وحالة اللاعبين ونقاط القوة والضعف في منتخب لبنان.