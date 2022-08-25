شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلومات جديدة بشأن قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيتعرف ريال مدريد حامل اللقب وبقية أندية النخبة الأوروبية على خارطة الطريق نحو معانقة المجد القاري، وذلك لدى سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد.

معلومات جديدة بشأن قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا

وتقام قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.



وسيتم بث القرعة على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

تصنيف الأندية المشاركة

صنف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأندية الـ32 المشاركة في دوري الأبطال لهذا الموسم إلى أربعة مستويات قبل سحب القرعة، وستوزع هذه الأندية على 8 مجموعات، وستكون أندية المستوى الأول على رأس تلك المجموعات.

ولن تجمع المجموعات فريقين من نفس الاتحاد على سبيل المثال، لن يكون فريقان من الاتحاد الإسباني في نفس المجموعة.

ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي (دور الـ16)، بينما يتأهل الفريق صاحب المركز الثالث إلى الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

التصنيف الأول: ريال مدريد، آنتراخت فرانكفورت، ميلان، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، بورتو، أياكس.

التصنيف الثاني: برشلونة، توتنهام هوتسبير، إشبيلية، ليفربول، تشيلسي، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، لايبزيغ.

التصنيف الثالث: بوروسيا دورتموند، نابولي، إنتر ميلان، باير ليفركوزن، بنفيكا، شاختيور دونيستك، سالزبورغ، سبورتينغ لشبونة.

التصنيف الرابع: مارسيليا، رينجرز، دينامو زغرب، كوبنهاغن، فيكتوريا بلزن، مكابي حيفا، سيلتك، كلوب بروج.

مواعيد مباريات دور المجموعات

الجولة الأولى: 6 و7 سبتمبر.

الجولة الثانية: 13 و14 سبتمبر.

الجولة الثالثة: 4 و5 أكتوبر.

الجولة الرابعة: 11 و12 أكتوبر.

الجولة الخامسة: 25 و26 أكتوبر.

الجولة السادسة: 1 و2 نوفمبر.

وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في إسطنبول في 10 يونيو من العام المقبل على ملعب "أتاتورك" الأولمبي، وهو مسرح المباراة التاريخية بين ليفربول وميلان حيث فاز الأول بركلات الترجيح بعدما تخلف بثلاثية نظيفة في الشوط الأول في نسخة العام 2005.

سيكون عشاق كرة القدم الأوروبية، وتحديدا مسابقة دوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس على موعد مع سحب قرعة دور المجموعات للبطولة التي تشهد إثارة وحماسة مع كل موسم جديد.

وستجرى قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال لموسم 2022-2023 في مدينة إسطنبول التركية، وتقام في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.

وقبل ساعات من إجراء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرعة، نستعرض في هذا الرصد سجل الفائزين بالنسخ الماضية من البطولة القارية:

2022: ريال مدريد الإسباني

2021: تشيلسي الإنجليزي

2020: بايرن ميونخ الألماني

2019: ليفربول الإنجليزي

2018: ريال مدريد الإسباني

2017: ريال مدريد الإسباني

2016: ريال مدريد الإسباني

2015: برشلونة الإسباني

2014: ريال مدريد الإسباني

2013: بايرن ميونيخ الألماني

2012: تشيلسي الإنجليزي

2011: برشلونة الإسباني

2010: إنتر الإيطالي

2009: برشلونة الإسباني

2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي

2007: ميلان الإيطالي

2006: برشلونة الإسباني

2005: ليفربول الإنجليزي

2004: بورتو البرتغالي

2003: ميلان الإيطالي

2002: ريال مدريد الإسباني

2001: بايرن مونيخ الألماني

2000: ريال مدريد الإسباني

1999: مانشستر يونايتد الإنجليزي

1998: ريال مدريد الإسباني

1997: بوروسيا دورتموند الألماني

1996: يوفنتوس الإيطالي

1995: أياكس الهولندي

1994: ميلان الإيطالي

1993: مارسيليا الفرنسي

1992: برشلونة الإسباني

1991: النجم الأحمر اليوغوسلافي

1990: ميلان الإيطالي

1989: ميلان الإيطالي

1988: ايندهوفن الهولندي

1987: بورتو البرتغالي

1986: ستيوا بوخارست الروماني

1985: يوفنتوس الإيطالي

1984: ليفربول الإنجليزي

1983: هامبورغ الألماني

1982: أستون فيلا الإنجليزي

1981: ليفربول الإنجليزي

1980: نوتنغهام فورست الإنجليزي

1979: نوتنغهام فورست الإنجليزي

1978: ليفربول الإنجليزي

1977: ليفربول الإنجليزي

1976: بايرن ميونيخ الألماني

1975: بايرن مونيخ الألماني

1974: بايرن مونيخ الألماني

1973: أياكس الهولندي

1972: أياكس الهولندي

1971: أياكس الهولندي

1970: فينورد الهولندي

1969: ميلان الإيطالي

1968: مانشستر يونايتد الإنجليزي

1967: سلتيك الاسكتلندي

1966: ريال مدريد الإسباني

1965: إنتر الإيطالي

1964: إنتر الإيطالي

1963: ميلان الإيطالي

1962: بنفيكا البرتغالي

1961: بنفيكا البرتغالي

1960: ريال مدريد الإسباني

1959: ريال مدريد الإسباني

1958: ريال مدريد الإسباني

1957: ريال مدريد الإسباني

1956: ريال مدريد الإسباني

- الأندية الأكثر ألقابا:

14 لقبا: ريال مدريد الإسباني

7 ألقاب: ميلان الإيطالي

6 ألقاب: بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي

5 ألقاب: برشلونة الإسباني

4 ألقاب: أياكس الهولندي

- الدول الأكثر ألقابا:

19 لقبا: إسبانيا

14 لقبا: إنجلترا

12 لقبا: إيطاليا

8 ألقاب: ألمانيا

6 ألقاب: هولندا.

اكتمل عقد المتأهلين لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للكرة القدم للموسم الجديد مع إسدال الستار اليوم الأربعاء على المباريات التأهيلية للمسابقة القارية.

والتحقت أندية كوبنهاغن الدانماركي، ودينامو زغرب الكرواتي، وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي بقائمة المتأهلين، ليصل عدد الأندية المتأهلة إلى 32 فريقا وهم كالتالي: ريال مدريد (حامل اللقب)، ليفربول، بوروسيا دورتموند، كلوب بروج، آينتراخت فرانكفورت، تشيلسي، سالزبورغ، سيلتيك، مانشستر سيتي، برشلونة، شاختيور دونيتسك، ميلان، يوفنتوس، إنتر، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، نابولي، باريس سان جيرمان، إشبيلية، سبورتينغ لشبونة، بورتو، لايبزيغ، باير ليفركوزن، أياكس، توتنهام، مارسيليا، بنفيكا، ماكابي حيفا، فيكتوريا بلزن، كوبنهاغن، ودينامو زغرب، وغلاسكو رينجرز.

وستجرى قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال غدا الخميس في مدينة إسطنبول التركية، وتقام في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.