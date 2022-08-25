الأخطر على القلعة البيضاء .. عودة «مدرب الأهلي رينيه فايلر»

الشارقة - اميمة ياسر - قال رمضان السيد مدرب نادي الأولمبي ونجم الكرة المصرية الأسبق، إن ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي إنسان غريب ولازم يرحل عن الفريق وربنا يسامحه على اللي عامله فينا، مشيرا إلى أن عدم مشاركة محمد محمود لُغز كبير لأنه أفضل لاعب في القلعة الحمراء، والوحيد الذي ينتج مع الفريق بتسجيله الأهداف أو الصناعة، ومع ذلك سواريش لا يشركه في المباريات.

وتابع رمضان السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، زياد طارق هو اللاعب الوحيد من الذين شاركوا في الفترة الأخيرة، قد يكون الأبرز ضمن القوام الأساسي للفريق في الفترة المقبلة.

وأتم رمضان السيد،يأتي بعد محمد محمود، اللاعب محمد أشرف لكنه يحتاج بعض الوقت، ويصنع الكثير من الفرص بالكرات العرضية، على عكس محمد محمود الذي إنتاجه مع الأهلي ضعيف.

رينيه فايلر

وأردف رمضان السيد :" أتمنى أن يتولى رينيه فايلر تدريب الأهلي مجددًا، وهو من أفضل المدربين الأجانب في مصر آخر 10 سنوات، لأنه نجح في إحداث نقلة في أداء الفريق بعد 5 أو 6 أشهر فقط.

وأكمل رمضان السيد، احتفال الزمالك بالدوري مبالغ فيه للغاية، والتنظيم كان سيء في التتويج، هذا الموسم من أفضل المواسم التي افتقدنا فيها الأخلاق والروح الرياضية.

خطر على الزمالك

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «بوكس تو بوكس» المذاع على فضائية ETC أن عودة السويسري رينيه فايلر، مرة أخرى لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطر على الزمالك.

وتابع عبد الملك : «عودة فايلر إلى الأهلي، خطر على الزمالك أكثر من كيروش وكوبر، لأنه أجاد التعامل مع اللاعب المصري».

وأكمل: «فايلر وجد الحلول في تكتلات فرق الدوري، بصراحة سأحزن في حالة عودته لتدريب الأهلي، ويليه باتريس بوميل لأني لدي اقتناع أنه مدرب رائع، ثم كارلوس كيروش، وأخيرًا خليلوزيتش».