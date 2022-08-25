شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يلجأ إلى الصفقات التبادلية لتلبية احتياجاته فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتدى مسئولو النادي الأهلي إلى مبدأ الصفقات التبادلية لتوفير احتياجاته لخطة تدعيم صفوفه في الموسم المقبل، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في سد العجز الذي يعاني منه الأهلي في الوقت الحالي.

واستقرت إدارة الأهلي على دخول عدد من اللاعبين المقرر خروجهم من صفوف الفريق الأحمر ضمن الصفقات التي ينوي مسئولي الأهلي إبرامها في الصيف الحالي من الأندية التي تملك حقوق اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الهلي في الموسم المقبل.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع عدد من اللاعبين مثل شادي حسين ومصطفى سعد من سيراميكا ومحمد رضا بوبو من فيوتشر وغيرهم من اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الأهلي في الصيف المقبل.

ويوجد عدد كبير من اللاعبين المرشحين للخروج إلى الإعارة في الأهلي أبرزهم اللاعبين الشباب مثل أحمد سيد غريب ومحمد فخري وميدو نبيل وزياد طارق ومحمد شرقية ومحمد فخري نصير وأحمد سيد عبد النبي ورأفت خليل.