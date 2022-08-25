شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يبدأ معسكره 29 أغسطس الجارى استعدادا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مصطفى لطفي المدير الفني للمنتخب المصري للكرة الشاطئية يوم 29 من شهر أغسطس الجارى موعدًا لانطلاق معسكر المنتخب، فى أحد فنادق الاسكندرية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي ستقام في السعودية.

وأكد لطفي أنه سيضم بعض اللاعبين الجدد في هذا المعسكر، من أجل منحهم الفرصة فى المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب، لانتقاء العناصر المناسبة من أجل ضمها إلى صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل عملية الإحلال والتجديد التي يقوم بها في الوقت الحالي.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية أنه جاري الترتيب حاليًا لمعسكر مغلق جديد، يتضمن بعض المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل، من أجل المحافظة على المستويين الفني والبدني الذين وصل إليهما اللاعبون مؤخرًا.

كما حرص لطفي على توجيه الشكر والتقدير لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية، خاصة من جانب محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على الكرة الشاطئية، بعد موافقة مجلس الإدارة على انطلاق بطولة الدوري الممتاز للكرة الشاطئية، وهو ما يساعد على توسيع قاعدة اختيار اللاعبين، ورفع المستوى الفنى للمنتخب.