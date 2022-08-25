شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب ناهيا يتأهل لنصف نهائي دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل مركز شباب ناهيا بالجيزة للمربع الذهبي بدوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة، بعما تغلب علي مركز شباب سحالي بالبحيرة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أُقيمت علي ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وينتظر مركز شباب ناهيا الفائز من مباراة فريق مركز شباب أرمنت الحيط بالأقصر وفريق مركز شباب البرامون بالدقهلية التي تُقام في الرابعة عصرًا السبت المقبل علي ملعب نادي المنيا الجديدة.

وكان قد تأهل أول أمس مستقبل العُميد بمطروح علي حساب مركز شباب الشهيد أحمد المنسي بشمال سيناء، ليلتقي الفائز من مباراة فريق مركز شباب العمراوي بالإسكندرية وفريق مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد، والتي تُقام علي ملعب نادي المنيا الجديدة في الرابعة عصر الأحد المقبل