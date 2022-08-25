شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يبدأ معسكره الأول مطلع سبتمبر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المعسكر الأول للمنتخب الأوليمبي المصري تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روحيرو ميكالي، في الأول من شهر سبتمبر المقبل، بمدينة الإسكندرية.

ويعمل ميكالي وجهازه المعاون في الوقت الحالي على مراجعة جميع التفاصيل والترتيبات المتعلقة بالمعسكر، والاستقرار على قائمة اللاعبين المنتظر انضمامهم.

وكلف ميكالي وائل رياض المدرب العام للمنتخب بجمع معلومات عن القوام الأساسي للمنتخب الأولمبي، وبالفعل قدما شيتوس تقريرا يضم 120 لاعبا متاحين لتمثيل المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس، عن انتظار منتخب مصر الأولمبي الفائز من بوتسوانا وإيسواتيني في الدور الثاني بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وحال تخطي الفراعنة هذا الدور، يلتقي مع الفائز من زامبيا وسيراليون في مارس 2023 في الدور الأخير والمؤهل للبطولة الإفريقية، ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني مشواره بالدور الثاني للتصفيات في شهر أكتوبر المقبل..ويشارك 39 منتخباً فى التصفيات الأفريقية، ويتأهل المغرب تلقائيا كمضيف للبطولة النهائية، أما الفرق الـ 38 المتبقية فتلعب فى التصفيات.