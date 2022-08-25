شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومنتخب الإمارت فى بطولة الوحدة لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع المنتخب الإماراتى، فى آخر مباريات الدورة الودية التى تقام بأبو ظبى وتختتم اليوم الخميس .

موعد مباراة الزمالك ومنتخب الإمارات

تقام مباراة الزمالك والمنتخب الإماراتى فى الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فى إطار الاستعداد للبطولات المحلية من دورى مرتبط وسوبر وكأس.

وكان الزمالك قد واجه الوصل و الوحدة و الظفرة الإماراتيين، على أن يلتقة مع المنتخب مساء اليوم.

وتضم قائمة "سلة الزمالك" :-

أدهم عصام وعبد الرحمن سعد وإسلام سالم وحازم المشد وعمر هشام وأحمد عزب وأحمد يأسر عبد الوهاب ومعاذ أيمن ومصطفى كيجو وعلي حجازي وتيريل تو هولواي وأحمد نضال