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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 25 / 8 / 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، وتتضمن ملخصا لأهم الأخبار التي دارت على مدار اليوم.
حصدت مصر 30 ميدالية متنوعة "7 ذهبية و10 فضية و13 برونزية" في نهاية البطولة الإفريقية للسباحة القصيرة في نسختها الخامسة عشر، التي أقيمت في تونس، لتحتل المركز الثالث، بعد جنوب إفريقيا صاحبة المركز الأول بـ"22 ذهبية و8 فضية و10 برونزية"، والجزائر التي حلت في المركز الثاني بـ"10 ذهبية و11 فضية و5 برونزية".
طلب مسئولو النادى الأهلى من كريم نيدفيد لاعب الفريق، والمعار إلى فيوتشر لمدة عامين، قطع إعارته مع النادى الصاعد حديثا إلى الدورى الممتاز، فى ظل حاجة الفريق الأحمر إلى جهوده فى الموسم المقبل، لكن اللاعب طلب مهلة للتفكير للعودة من جديد إلى الأهلى وقطع إعارته مع فيوتشر والتى تمتد إلى الموسم المقبل.
الأهلي يترقب تقرير سواريز عن الناشئين والبدائل لحسم ملف الإعارات
يترقب مسئولو النادي الأهلي الحصول على تقرير البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق بشأن اللاعبين الناشئين بجانب العائدين من الإصابة من أجل حسم مصير عروض الإعارة لهؤلاء اللاعبين خلال الفترة الماضية.
قرر البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي إقامة معسكرين في سبتمبر المقبل، على أن ينطلق المعسكر الأول في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر من دون لاعبي الأهلي والزمالك لمنحهم راحة.
اقترب أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي من تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال مباراته ضد طلائع الجيش يم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وغيابه عن الأهلي لفترة طويلة.
تعاقد مؤخرا نادى الزمالك مع السنغالي إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسرى، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل قادما من لوزيرن السويسرى .