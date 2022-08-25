7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 25/ 8 /2022

طلب مسئولو النادى الأهلى من كريم نيدفيد لاعب الفريق، والمعار إلى فيوتشر لمدة عامين، قطع إعارته مع النادى الصاعد حديثا إلى الدورى الممتاز، فى ظل حاجة الفريق الأحمر إلى جهوده فى الموسم المقبل، لكن اللاعب طلب مهلة للتفكير للعودة من جديد إلى الأهلى وقطع إعارته مع فيوتشر والتى تمتد إلى الموسم المقبل.

الأهلي يترقب تقرير سواريز عن الناشئين والبدائل لحسم ملف الإعارات

يترقب مسئولو النادي الأهلي الحصول على تقرير البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق بشأن اللاعبين الناشئين بجانب العائدين من الإصابة من أجل حسم مصير عروض الإعارة لهؤلاء اللاعبين خلال الفترة الماضية.