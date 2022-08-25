شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للإعلان عن أول صفقتين فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل منذ قليل المغربى زكريا الوردى والغانى إبراهيم نداى لمقر نادى الزمالك بميت عقبة للتوقيع على العقود الرسمية من اجل التعاقد بشكل رسمي مع الفريق بعد إجتيازهم الكشف الطبي خلال الأيام القليلة الماضية .

وشارك الوردى مع الرجاء المغربى خلال الموسم الماضى وظهر بشكل جيد ، بينما لعب نداى مع لوزرين السويسرى بعد انتقاله من وادى دجلة الموسم قبل الماضى .

ويستعد الزمالك للإعلان عن الصفقتين خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل دعم الفريق بصفقات سوبر .

وحضر الثنائى المباراة الأخيرة للفريق الأبيض بالدورى أمام الإتحاد السكندرى والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى غدا الجمعة بإستاد برج العرب في الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز .