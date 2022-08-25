شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا لا يعرف الفوز آخر 7 مباريات فى الدورى قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى، عن العودة لسكة الانتصارات مجددا عندما يلتقى مع بيراميدز غدا الجمعة، على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سيراميكا، إلى العودة لسكة الانتصارات بعدما فشل الفريق فى تحقيق أى فوز آخر 7 مباريات لعبها الفريق فى الدورى، حيث تعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين.

ويعود آخر فوز حققه فريق سيراميكا في الدورى إلى 17 يوليو الماضى عندما حقق الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف سجله مهاجمه شادى حسين، وتلقى الفريق بعدها هزيمتين من المصرى وإيسترن كومبانى، وتعادل في 5 لقاءات أمام كل من غزل المحلة وسموحة وإنبى وفيوتشر وطلائع الجيش.

وطالب سامى من اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز فى آخر مباراتين لإنهاء الدورى فى أفضل ترتيب، والتركيز فى المباراتين المتبقيتين وعدم الانشغال بالعروض التى يتحدث عنها الإعلام.

يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة بعد أن خاض 32 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 16 مواجهة وتلقى الخسارة فى 9 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلوا 35.