شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد خدمات أوستين أموتو وإسلام أبو سليمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعيد النادي المصري خدمات الثنائي، أوستين أموتو وإسلام أبو سليمة، بعد انتهاء الإيقاف الذي حرم المصري كن كلا اللاعبين في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليصبح الثنائي جاهزا للمشاركة في اللقاء المرتقب أمام الزمالك.

ويختتم اليوم الخميس، النادي المصري بقيادة حسام حسن مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة، على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام.

وحذر حسام حسن، لاعبي المصري من ارتكاب الأخطاء داخل منطقة الجزاء أو على حدودها، خاصة وأن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين في استغلال تلك الفرص لإحراز الأهداف، مشددا على أهمية استعادة نغمة الانتصارات لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري.

ويحتل النادى المصرى المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 هدفاً أيضاً.

وكان النادي المصري قد تعادل في مباراته الماضية أمام البنك الأهلي بهدفين لكل فريق، في لقاء الجولة 31، والذي شهد إثارة كبيرة حيث تقدم البنك الأهلي بهدفين نظيفين، قبل أن يعود المصري ويتعادل في الدقيقة الأخيرة.