شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن ابراهيما نداى صفقة الزمالك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعاقد مؤخرا نادى الزمالك مع السنغالي إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسرى، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل قادما من لوزيرن السويسرى .

ويرصد الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن هذه الصفقة فى س و ج التالية :

ماذا قدم نداى فى لوزيرن السويسرى قبل الإنضمام للزمالك ؟

خاص إبراهيما نداى، الموسم الماضى، بقميص لوزيرن السويسرى 35 مباراة أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفاً.

ما الأندية التى لعب لها نداى فى مصر من قبل ؟

لعب إبراهيما نداى فى الدورى المصرى، ضمن صفوف وادى دجلة قبل انتقاله لنادى لوزيرن.

ماذا فعل لوزيرن مع دجلة ؟

كما لعب نداى ضمن صفوف فريق وادى دجلة على فترتين، الأولى كانت من أغسطس 2016 حتى أغسطس 2017، ثم رحل وعاد مرة أخرى يناير 2018 واستمر حتى أغسطس 2019، أى أنه تواجد مع وادى دجلة لحوالى موسمين ونصف.

وشارك مع وادى دجلة خلال هذه المدة فى 75 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 13 آخرين.

ولعب إبراهيما نداى بقميص وادى دجلة 5 مباريات أمام الأهلى، لم ينجح خلالها فى تسجيل أى هدف بمرمى المارد الأحمر، وتمكن من صناعة هدف واحد فى مباراة بنتيجة 4-1 لصالح الأهلى.

فيما ظهر إبراهيما نداى مع وادى دجلة أمام الزمالك فى 3 مباريات فقط، نجح خلالها فى المساهمة بـ3 أهداف، بواقع تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

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