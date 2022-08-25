شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بكأس الرجال والسيدات لسباحة المياة المفتوحة ببطولة أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز منتخبنا الوطنى للمياة المفتوحة بكأس الرجال والسيدات لمرحلة العمومي فى بطولة إفريقيا التى تختتم بتونس مساء اليوم الخميس ، حيث تمكن مروان العمراوي من تصدر البطولة بفارق زمنى كبير محرزا الميدالية الذهبية ، كما حصل السباح كريم طارق على الميداليه الفضية ، وفي سباق السيدات استطاعت السباحة الناشئة لميس عمرو السكري من احراز الميدالية الذهبية .

وكان مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس قد قرر المشاركة فى البطولة الإفريقية بمنتخبى الناشئين والناشئات بإستثناء السباح الدولى مروان القماش ، جاء قرار الاتحاد لمنح اللاعبين الكبار فرصة للراحة بعد المجهود الكبير الذى بذلوه فى المشاركة ببطولة العالم التى أقيمت بالمجر مؤخرا ، والبطولة العربية التى استضافتها مؤخرا مدينة وهران الجزائرية منذ أيام قليلة والتى اكتسحها منتخبنا بالحصول على 52 ميدالية متنوعة منها 23ميدالية ذهبية ، و14 ميدالية فضية ، و15 ميدالية برونزية .

كما قرر الاتحاد منح الفرصة للناشئين والناشئات للمشاركة فى البطولة لمنحهم مزيدا من الاحتكاكات والخبرات الدولية فى مرحلة العمومى ، وذلك بعد انشغال بعض السباحين الدوليين ببداية الدراسة فى أمريكا ، وإعتذار بعضهم عن المشاركة للحصول على مزيدا من الراحة والسفر إلى خارج البلاد .

ضمت بعثة مصر التى شاركت فى البطولة والتى رأسها على وردة عضو مجلس الإدارة. 33 فردا ، بواقع 9 سباحين ، و 10 سباحات ، و4 سباحين وسباحات للمياة المفتوحة ، و9 من أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى.

والسباحون هم ، عبد الله نصر ، محمد ياسر ، عمر عباس ، كريم مجدى ، محمد حسام ، صهيب خالد ، محمد هانى ، عمر طه ، مروان القماش ، والسباحات ، لجين صلاح ، حلا دياب ، روان تامر ، هيدى عمرو ،فريدة أيمن ، سارة السمان ، كارين إيليا ، ليلى هيثم ، نادين كريم ، لوجين ضياء ، بالإضافة إلى أربعة سباحين وسباحات فى المياة المفتوحة وهم ، مروان العمراوى وكريم طارق ، ولميس السكرى ، وشهد سامح .

ويتكون الجهاز الفنى وا لطبى والإدارى من الدكتور محمد الدسوقى مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية ، حسين عامر مدير فنيا لسباحة المياة المفتوحة ، وهيثم حازم مشرفا عاما على المنتخبات ، وعلى أبو غدير مدربا ، وأحمد حسين و مروج جلال للعلاج الطبيعى ، ومجدى جمعة طبيبا ، وأمينة ظريف وهالة غازى إداريتين .