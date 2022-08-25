شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الاتحاد السكندري: أحترم قرار اعتزال عبد المنصف وعرين زعيم الثغر بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى بهلول المدير الفنى لمدربى قطاع الحراس بنادى الاتحاد السكندري والمكلف بتدريب حراس الفريق الاول بجهاز محمد عمر انه يحترم قرار محمد عبد المنصف بالاعتزال والاكتفاء بهذة المرحلة مع زعيم الثغر، وأنه الوحيد الذى يملك قرار الرحيل وختام مسيرته الكروية فى مباراة الزمالك.

واوضح ان النادى لديه مجموعة من الحراس قادرة على تحمل المسئولية وقيادة مرمى الاتحاد امام المقاولون والمحلة وهم صبحى سليمان و فارس السيد و محمد المنشاوى بالاضافة للحارس عمرو خليل العائد من الاعارة؟

قال بهلول: " اتشرف بخدمة نادى الاتحاد فى اى موقع وتحت اى مسمى سيد البلد صاحب فضل علينا جميع وانا بكون سعيد بالعمل داخله رغم التجاهل الواضح للدور الذى ابذله داخل المنظمومة الكروية للاتحاد ولكن فى النهاية الاتحاد هو البيت الكبير".

وقال بهلول قدمت للجنة الكرة رؤية مستقبلية وتم عرضها على اللجنة لاتخاد القرارات المناسبة واوضحت ان النادى فى الوقت الحالى يحتاج الى حارس يمتلك الخبرة بجانب الحراس الشباب ونحتاج لحراس بصفات معينة يكون معروف قيمته التسوقية ومشاركته مع فريقه والاصابات التى تعرض لها وتم اعداد ملف كامل للحراس وتم الاتفاق على اسم الحراس ، موضحا انه لم يرفض اى حارس باسمه ولكن اوضح الامور فقط والقرار الاخير ملك لادارة النادى.

واضاف تم تكليفى بالعمل مع الفريق الاول بقرار من رئيس النادى شخصيا وقبل تعيين الجهاز الفنى بقيادة محمد عمر وانا شاكر لرئيس النادى هذه الثقة

واوضح ان كل مدرب للحراس له اسلوبه وطريقته فى التعامل مع الحراس.

وعن حراس الاتحاد قال بهلول صبحى سليمان حارس جيد ولكنه ينقصه التركيز ونقوم بالعمل على تصحيح هذه الجزئية مع الحراس ولكنه يؤدى بشكل جيد ، و

فارس السيد حارس ممتاز ويحتاج للحصول على فرصة واكتساب خبرات ، ومحمد المنشاوى افضل حارس مواليد ٢٠٠٥ والحاصل على افضل حارس فى دورى الجمهوري وهو مستقبل النادى، وفيما يخص عمرو خليل حارس متميز ومنح فرصة الاعارة مرتين ويجب اخد قرار نهائى سوء بالاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة او رحيله نهائى لانه لا يجوز اعارته مرة ثالثة.

واختتم مجدى بهلول تصريحاته الخاصة: احلم بوجود اكثر من حارس فى الاتحاد السكندرى وشغلى كله فى هذه المرحلة على هذا الهدف لتوفير الملايين التى تدفع للحراس من خارج النادى.