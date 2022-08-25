بروسيا دورتموند يوجه رسالة صادمة لمانشستر يونايتد وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد سباستيان كيهل، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند، أن النادي لا ينوي بيع البلجيكي توماس مونييه، ظهير أيمن الفريق، وسط اهتمام قوي من جانب مانشستر يونايتد وبرشلونة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كيهل، في تصريحات أبرزتها شبكة "بي في بي نيوز بلوج"، المهتمة بأخبار دورتموند، اليوم الخميس، "ليس لدينا أي نية لبيع مونييه، ليس في خططنا أن نفرط في اللاعب خلال الوقت الحالي".

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية بنهاية أغسطس الجاري.

ويبحث برشلونة عن ظهير أيمن جديد، في ظل تواجد سيرجينو ديست فقط في هذا المركز، لكن مانشستر يونايتد دخل منافسًا على الصفقة.

وما زاد التكهنات حول مصير مونييه أن اللاعب نفسه صرح الأسبوع الماضي برغبته في الرحيل عن الفريق الأسود والأصفر.

ولعب مونييه، صاحب الـ30 عامًا، لباريس سان جيرمان وكلوب بروج من قبل، ويرتبط بعقد مع دورتموند حتى 2024.