مدرب ليستر يستبعد فوفانا.. وهذا شرط عودته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أعلن بريندان رودجرز المدير الفني لليسر سيتي الإنجليزي، استبعاد لاعبه ويسلي فوفانا عن لقاء تشيلسي، مؤكدا على عودته عند غلق باب الانتقالات.

وقال رودجرز في تصريحات صحفية، إنه قرر استبعاد فوفانا من قائمة لقاء تشيلسي في الدوري الإنجليزي، لعدم تركيزه.

وأضاف رودجرز: "لن يعود فوفانا للقائمة من جديد إلا عندما يتم غلق باب القيد واستعادة تركيزه من جديد".

وعلى سؤال أحد الصحفيين، هل تتشابه صفقة فوفانا مع صفقة ماجواير في السابق ؟ أجاب: "لا ومختلف تمامًا، ماجواير كان في تركيز كلي مع الفريق، لقد كان رائعًا حتى آخر دقيقة".

وأكمل: "لا أعلم هل سيتم عرض رابع للاعب أم لا، ليس هذا ما أركز عليه لا أريد خسارة طاقة بالتفكير كثيرًا حول ذلك، الأمر بين الإدارتين سنستمر بالعمل بما لدينا".

واختتم: "سيكون من الجيد تحسين الفريق حقًا، لكن الجميع يعرف ما هو الوضع وحتى يتغير ذلك فإننا سنعمل مع الخيارات التي لدينا".

الجدير بالذكر، أن تشيلسي قدم العديد من العروض لضم فوفانا من ليستر سيتي، ووصل أخر عرض إلى 80 مليون جنية إسترليني.