شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وأنجولا فى نصف نهائى بطولة أفريقيا لشباب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لشباب كرة اليد مع نظيره الأنجولى غدا الجمعة فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا التى تستضيفها رواندا و تستمر حتى يوم 29 أغسطس الجارى.

موعد مباراة شباب اليد أمام أنجولا

تقام مباراة منتخب مصر لشباب كرة اليد أمام أنجولا فى تمام السابعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

ونجح منتخب مصر لشباب كرة اليد فى التأهل لنصف النهائى بالفوز فى الدور الأول على كلا من، ليبيا و الكونغو والجزائر.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية وصابر حسين مدير فنى وعمرو خليفة مدرب عام ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى ومحمد درنكى مدير إدارى ودكتور ماجد مدحت طبيب الفريق الوطنى والمهندس محمد إمام محلل الأداء الفنى للفريق الوطنى.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - راضى محمد - ادم البشرى - هشام صلاح - محمد سمير - مروان حاتم - عمر ناصر - احمد سامح - عمر الفولى - مهاب سعيد - محمد رفاعى - محمد عماد - عمر شريف - محمد طارق - محمود عبد العزيز.