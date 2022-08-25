شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره طلائع الجيش يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، في المباراة قبل الأخيرة من منافسات الدوري المصري.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبوترس باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري في الموسم الحالي.

الأهلي يترقب تقرير سواريز عن الناشئين

يترقب مسئولو النادي الأهلي الحصول على تقرير البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق بشأن اللاعبين الناشئين بجانب العائدين من الإصابة من أجل حسم مصير عروض الإعارة لهؤلاء اللاعبين خلال الفترة الماضية ، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في الإطّلاع على تقرير سواريز من أجل مناقشة موقف الناشئين الذين وصلتهم عروض إعارة وشراء نهائي من أندية محلية وخارجية يأتي في مقدمتهم ، زياد طارق ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد أحمد شرقية وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي وميدو نبيل بجانب اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة الذين حصلوا على فرصة مع الفريق مؤخراً وفي مقدمتهم ، صلاح محسن وحسام حسن ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمود وحيد.

ويتطلع الأهلي إلى حسم ملف الإعارات خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الإدارة الحمراء تتطلع للاستفادة من هؤلاء اللاعبين في استقدام صفقات محلية من أندية بالدوري المصري عن طريق المُقايضة .

ويستعد ريكاردو سواريز لتقديم تقرير خاص عن مستوى اللاعبين الناشئين الذين شاركوا مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية ، بهدف تقييم هؤلاء الناشئين ، ويرغب سواريز في وضع مستوى الناشئين أمام إدارة النادي لمعرفة موقف هؤلاء اللاعبين الفترة المقبلة خاصة وأن هناك عروض لبعض هؤلاء الناشئين حيث طلبت عدة أندية محلية استعارتهم من إدارة القلعة الحمراء.

الأهلى يتابع موقف عمار حمدى من السفر للنمسا

يتابع مسئولو النادي الاهلي ترتيبات سفر عمار حمدي لاعب الفريق إلى النمسا من أجل الخضوع لفحوصات أخيرة لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي سبق وأجرى جراحة الرباط الصليبي للاعب في فبراير الماضي .

وأنتهى عمار حمدي تقريباً من برامج العلاج والتأهيل من جراحة الصليبي وبت جاهزاً لخوض أخر مراحل العلاج من الجراحة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويطمأن عمار حمدي خلال رحلة النمسا على حالته من الخبير فينك ومعرفة متطلبات المرحلة المقبلة ليكون جاهز للمشاركة مع الأهلي في فترة الإعداد للموسم الجديد .