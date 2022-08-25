شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات طائرة الزمالك فى بطولة بنى ياس الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ غد الجمعة ، فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك مواجهاته ببطولة بنى ياس الدولية الودية بالإمارات فى إطار الإستعداد للموسم الجديد .

ويأتى جدول منافسات الزمالك كالأتى :

الزمالك مع الجزيرة الإماراتي يوم الجمعة

الزمالك مع بني ياس الإماراتي يوم السبت

الزمالك الأهلي السعودي يوم الأحد

الزمالك مع النصر البحريني يوم الثلاثاء

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على العين الإماراتى بنتيجة 1/3، فى ختام مواجهاته ببطولة العين الدولية التى يشارك فيها الفريق استعدادا للموسم الجديد، ليختتم المنافسة فى المركز الثانى.

وشهد ختام البطولة حصول رشاد شبل على أفضل حائط صد والمحترف يوسيفانى هيرنانديز على أفضل لاعب فى البطولة.

وشهدت مواجهات الفريق الأبيض بالبطولة، الخسارة 3 /0 فى أول اللقاءات أمام المنتخب السعودى، قبل الفوز على العربى الكويتى 3 /2 فى ثانى لقاءاته بالبطولة، ثم فوز طائرة الزمالك على الأهلى السعودى بنتيجة 3/0 فى ثالث مواجهاته الجمعة ثم الجيل الصاعد الجزائرى 1/3.

من جانبه أكد شريف الشمرلى، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، أن فريق الزمالك يحاول الاستفادة من البطولتين استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض يلعب بطولة العين دون الدوليين نظرا لتواجدهم مع منتخب مصر استعدادا لبطولة العالم.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مد فترة القيد الأولى للرجال والسيدات لـ 29 سبتمبر المقبل بدلا من 15 أغسطس الجارى.

وأخطر الاتحاد الأندية بعدم ضم أى لاعب أو لاعبة بعد غلق باب القيد على أن يتم السماح مع فتح باب القيد فى الفترة الثانية.