شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يطير إلى الجونة للدخول في معسكر مغلق استعدادا للجولة 33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه فريق الجونة، إلى مدينة الفردقة قبل قليل، للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة الغد، التي تجمع الجونة وفيوتشر، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة.

ورفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 53 فى جدول مسابقة الدورى العام، بعد الفوز الثمين الذى حققه على حساب بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 32، وفاز فيوتشر فى 15 مباراة بالدورى، وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 47 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

من جانبه أكد على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، أنه لن يفرط النادى فى أى لاعب يحتاجه نظرا للارتباطات التى تنتظره فى الموسم المقبلة وتحقيق طموحاته، مؤكداً أن تجميع فريق وعمل هوية له من أصعب الأشياء على المدير الفني، خاصة في ظل المنافسة القوية، بالإضافة إلى تغيير عقلية اللاعبين من لاعب عادي إلى لاعب يفكر في تحقيق البطولة.

وعن المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية قال على ماهر إن فيوتشر سيلعب بعد أقل من شهر فى الكونفدرالية، لذلك يجب الحفاظ على قوام الفريق وإضافة عناصر تساعد الفريق فى مشواره، مؤكداً أن الإدارة لن تبيع أى لاعب إلا إذا كان فى مصلحة النادى وأى صفقة ستخرج أو ستدخل ستتم دراستها سواء تأثير خروجه أو الانضمام للفريق.