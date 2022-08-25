شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..عمر نجيب لاعب الطائرة: هوايتى الصيد و بحب محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب عمر نجيب تايسون لاعب الكرة الطائرة فى نادى طلائع الجيش .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الصيد .

بتدخل المطبخ ؟

لأ مش كتير .

ما الأكلة التى تتميز فيها ؟

المكرونة .

من نجمك المفضل ؟

محمد فؤاد .

من مطربك المفضل ؟

محمد فؤاد .

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه ؟

ضابط .

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

أحمد عز .

بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال .