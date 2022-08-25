شكرا لقرائتكم خبر عن المحترف الإسباني أندريس فيينا ينضم لطائرة الزمالك فى بطولة بنى ياس الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف شريف الشمرلى المدير الفنى لفريق نادى الزمالك للكرة الطائرة عن وصول المحترف الإسباني أندريس فيينا للإمارات للمشاركة مع الفريق فى بطولة بنى ياس الدولية المقرر إنطلاقها غدا الجمعة .

ويشارك فى هذه البطولة بجانب الزمالك ، فرق كلا من بنى ياس الإماراتى و الجزيرة الإماراتى و النصر البحرينى و الأهلى السعودى .

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على العين الإماراتى بنتيجة 1/3، فى ختام مواجهاته ببطولة العين الدولية التى يشارك فيها الفريق استعدادا للموسم الجديد، ليختتم المنافسة فى المركز الثانى.

وشهد ختام البطولة حصول رشاد شبل على أفضل حائط صد والمحترف يوسيفانى هيرنانديز على أفضل لاعب فى البطولة.

وشهدت مواجهات الفريق الأبيض بالبطولة، الخسارة 3 /0 فى أول اللقاءات أمام المنتخب السعودى، قبل الفوز على العربى الكويتى 3 /2 فى ثانى لقاءاته بالبطولة، ثم فوز طائرة الزمالك على الأهلى السعودى بنتيجة 3/0 فى ثالث مواجهاته الجمعة ثم الجيل الصاعد الجزائرى 1/3.

من جانبه أكد شريف الشمرلى، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، أن فريق الزمالك يحاول الاستفادة من البطولتين استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض يلعب بطولة العين دون الدوليين نظرا لتواجدهم مع منتخب مصر استعدادا لبطولة العالم.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مد فترة القيد الأولى للرجال والسيدات لـ 29 سبتمبر المقبل بدلا من 15 أغسطس الجارى.

وأخطر الاتحاد الأندية بعدم ضم أى لاعب أو لاعبة بعد غلق باب القيد على أن يتم السماح مع فتح باب القيد فى الفترة الثانية.