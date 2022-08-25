شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوم المحتملة لليفربول في مجموعات دوري أبطال أوروبا.. مواجهة ثأرية في الانتظار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا ساعات قليلة عن الكشف منافسين دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، خلال النسخة الجديدة 2022-2023.

موعد قرعة دور المجموعات

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة التركية، إسطنبول، مراسم قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستنطلق منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا للنسخة الجديدة، يوم 6 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي يوم 2 نوفمبر المقبل، وذلك بسبب التوقف الدولي الذي سيشهد مباريات نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

الخصوم المحتملة لليفربول

ليفربول يقع في التصنيف الثاني للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بجانب أندية تشيلسي، برشلونة، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، إشبيلية، لايبزيج، توتنهام.

ليفربول من المحتمل أن يقع في مواجهة ثأرية ضد ريال مدريد والذي يقع في التصنيف الأول بجانب، انتراخت فرانكفورت، ميلان، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، بورتو، أياكس.

كما سيواجه ليفربول أحد أندية التصنيف الثالث، والتي يأتي أبرزهم بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

أما التصنيف الرابع سيقع ليفربول مع أحد الأندية المتواجده فيه، وهم سيلتك، كلوب بروج، مارسيليا، فيكتوريا بلزن، رينجرز، كوبنهاجن، دينامو زغرب، مكابي حيفا.