شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يستعيد خدمات ثنائى الدفاع أمام البنك الأهلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، ثنائى الدفاع أحمد عبد الموجود والفلسطينى محمد صالح أمام البنك الأهلى في المباراة المقرر لها غدا السبت في إطار منافسات الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأصبح الثنائى جاهز للدخول في قائمة الفريق بعد انتهاء الإيقاف الذى حرم الفريق من خدماتهما أمام الإسماعيلى، لتكون دفعة قوية للفريق، خاصة أن محمد صالح هو هداف الفريق في بطولة الدورى برصيد 8 أهداف.

ورصدت إدارة إيسترن كومبانى مكافآت خاصة للاعبين والجهاز الفني في حال الفوز على البنك الأهلى والزمالك وتحقيق حلم البقاء في الدورى الموسم المقبل.

وحقق الفريق التعادل مع فريق الاسماعيلى، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

أحرز هدف فريق الإسماعيلى عن طريق محمد الشامى في الدقيقة 25 من عمر الشوط عقب تمريرة رائعة من زميله أحمد مدبولي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية داخل شباك الحارس عمرو حسام بينما ادرك هدف التعادل لفريق إيستران كومبانى أحمد متعب في الدقيقة 46 .

ويحتل فريق إيسترن كومبانى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 14 مواجهة، وسجا لاعبوه 29 هدفا واستقبلت شباكهم 52 هدفا.