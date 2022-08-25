شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحضر مباراة الزمالك والمصري غداً في برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر البرتغالي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، غدا الجمعة، مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وطلب البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول، من معاونيه تسجيلا لجميع مباريات الدورى لمتابعة ومشاهدة جميع المباريات وتقييم مستوى اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر، وقام فيتوريا بتقسيم مباريات الدورى على معأونيه الأجانب لكتابة تقرير عن المباريات واللاعبين أولًا بأول.

وتشهد الفترة الحالة حضور البرتغالى روى فيتوريا، لمباريات الدورى فى الجولات الأخيرة، حتى يتمكن من تحديد اختياراته من اللاعبين المقرر تواجدهم فى شهر سبتمبر المقبل.

وقام فيتوريا، بزيارة أندية الدورى الممتاز مؤخرا، والتقى مع الأجهزة الفنية، واجتمع مع مواطنيه جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، ويكاردو سواريش المدير الفنى للأهلي، ونونو ألميدا المدير الفنى لفاركو.