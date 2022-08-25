شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 30 ميدالية فى بطولة إفريقيا للسباحة بتونس وتحل ثالثة بفريق الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصدت مصر 30 ميدالية متنوعة "7 ذهبية و10 فضية و13 برونزية" في نهاية البطولة الإفريقية للسباحة القصيرة في نسختها الخامسة عشر، التي أقيمت في تونس، لتحتل المركز الثالث، بعد جنوب إفريقيا صاحبة المركز الأول بـ"22 ذهبية و8 فضية و10 برونزية"، والجزائر التي حلت في المركز الثاني بـ"10 ذهبية و11 فضية و5 برونزية".

ونافست مصر في البطولة، التي شارك بها 189 سباحا وسباحة من 29 دولة، بفريق الناشئين "10 سباحين و8 سباحات"، حيث حصل منتخب السباحة على المركز الثاني آنسات والمركز الثالث رجال وسط منافسة قوية مع سباحين العمومي من مختلف الدول الإفريقية.

وجاءت تونس بالمركز الرابع في البطولة بـ"2 ذهبية و6 فضية و10 برونزية"، وغانا خامسة بـ"ذهبية وفضية"، وموريشيوس سادسة بثلاث ميداليات فضية، والسنغال سابعة بـ"فضية وبرونزيتين"، والسودان في المركز الثامن بـ"فضية وبرونزية"، وأوغندا تاسعة برصيد ميدالية واحدة فضية، وأنجولا عاشرة ببرونزية واحدة.

وقال رئيس بعثة منتخب مصر للسباحة المشارك في بطولة إفريقيا بتونس علي وردة، إنه ستجرى اليوم الخميس منافسات 5 كلم للمياه المفتوحة بمشاركة السباحين مروان عمراوي وكريم طارق ولميس السكري وشهد شعبان.